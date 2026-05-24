Canoa slalom, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: gli azzurri in gara a Tacen e Praga

Si avvicina l’inizio della stagione internazionale della canoa slalom, che scatterà con le prime due tappe di Coppa del Mondo 2026, in programma dal 29 al 31 maggio a Tacen, in Slovenia, e dal 5 al 7 giugno a Praga, in Cechia.

L’Italia sarà al via della tappa slovena con con 11 atleti: nel kayak maschile in gara Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Michele Giuseppe Pistoni, con i tre che saranno in gara anche nel kayak cross. Nel kayak femminile spazio alla sola Stefanie Horn, che non sarà al via del kayak cross, dove invece sarà in gara Lucia Gabriella Pistoni. Nella canadese contingente massimo per l’Italia, che schiererà nel settore maschile Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi e Martino Barzon, e nel comparto femminile Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi.

Qualche variazione arriverà, invece, per la tappa ceca, nella quale saranno solamente 9 gli italiani in gara: nel kayak maschile confermati Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, i quali saranno in gara anche nel kayak cross. A completare il terzetto nella gara classica sarà però Davide Ghisetti. Nel settore femminile sarà assente Stefanie Horn, che sarà sostituita da Chiara Sabattini, al via anche nel kayak cross. Nella canadese maschile confermati Raffaello Ivaldi e Martino Barzon, mentre Flavio Micozzi sarà sostituito da Elio Maiutto, infine nel comparto femminile saranno in gara soltanto Marta Bertoncelli ed Elena Borghi.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Prima tappa: 29-31 maggio a Tacen (Slovenia)

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

GR. SP. MARINA MILITARE: Michele Giuseppe PISTONI

KAYAK FEMMINILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

CANADESE MASCHILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI, Flavio MICOZZI

C.S. AERONAUTICA MILITARE: Martino BARZON

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

GR. SP. MARINA MILITARE: Elena MICOZZI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

GR. SP. MARINA MILITARE: Michele Giuseppe PISTONI

KAYAK CROSS FEMMINILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Lucia Gabriella PISTONI

Seconda tappa: 5-7 giugno a Praga (Cechia)

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

CANOA CLUB SACILE: Davide GHISETTI

KAYAK FEMMINILE

G.S. FIAMME AZZURRE Chiara SABATTINI

CANADESE MASCHILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI

C.S. AERONAUTICA MILITARE: Martino BARZON, Elio MAIUTTO

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

KAYAK CROSS FEMMINILE

G.S. FIAMME AZZURRE Chiara SABATTINI