Canoa velocità, tris di quinti posti per l’Italia nelle specialità non olimpiche in Coppa del Mondo a Brandeburgo

Si chiude la sessione pomeridiana della terza giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, in corso di svolgimento a Brandeburgo, in Germania: non c’erano azzurri nelle Finali A delle specialità olimpiche, ma per l’Italia arrivano tre quinti posti nelle specialità non olimpiche.

CANOA VELOCITÀ

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel K1 1000 maschile affermazione del magiaro Balint Kopasz, vittorioso con il crono di 3:35.23, andando a precedere il sudafricano Hamish Lovemore, alla piazza d’onore in 3:36.04, a 0.81, e l’australiano Thomas Green, sul gradino più basso del podio in 3:36.52, a 1.29. In Finale B Andrea Schera vince in 3:42.36 ed è decimo assoluto.

Nel K1 500 femminile si impone la neozelandese Aimee Fisher in 1:54.45, davanti alla tedesca Pauline Jagsch, seconda in 1:54.85, a 0.40, ed alla polacca Anna Pulawska, terza in 1:55.48, a 1.03. In Finale C Agata Fantini è seconda in 2:02.02, e Meshua Marigo è terza in 2:02.62: le due azzurre sono, rispettivamente, 20ma e 21ma.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 femminile Olympia Della Giustina è quinta in 2:15.98, a 3.68 dalla magiara Agnes Anna Kiss, vittoriosa in 2:12.30, davanti alla cinese Sun Mengya, seconda in 2:13.48, a 1.18, ed alla canadese Sophia Jensen, terza in 2:13.64, a 1.34.

Nel C1 500 maschile Nicolae Craciun chiude quinto in 1:56.61, a 4.06 dal brasiliano Isaquias Guimaraes Queiroz con il crono di 1:52.55, andando a precedere il cinese Ji Bowen, alla piazza d’onore in 1:52.65, a 0.10, e l’altro brasiliano Gabriel Assunçao Nascimento, terzo in 1:54.60, a 2.05.

Nel K1 200 maschile Andrea Domenico Di Liberto si classifica quinto in 35.45, a 0.35 dal magiaro Sandor Totka, che si impone in 35.10, bruciando lo sloveno Matevz Manfreda, secondo in 35.18, a 0.08, ed il lusitano Messias Baptista, terzo in 35.20, a 0.10.

Nel C2 200 femminile, senza azzurre in gara, vince la Cina di Shuai Changwen e Lin Wenjun, prime in 42.88, davanti a Cuba di Yarisleidis Cirilo Duboys e Yinnoly Francheska Lopez Lamadrid, seconde in 43.03, a 0.15, ed all’Uzbekistan di Shokhsanam Sherzodova e Nilufar Zokirova, terze in 43.71, a 0.83.

Nel C4 500 maschile, senza italiani al via, affermazione degli atleti individuali neutrali di passaporto russo (Korovashkov/Shtyl/Sharov/Arsenov), primi in 1:34.63, davanti alla Spagna (Martinez/Garcia/Grana/Dominguez), seconda in 1:35.94, a 1.31, ed alla Cina (Xu/Ji/Zhang/Yu), terza in 1:35.95, a 1.32.

PARACANOA

SPECIALITÀ PARALIMPICHE

Nel KL3 200 femminile Amanda Embriaco si classifica quinta in 49.47, a 2.62 dalla britannica Hope Gordon, al successo in 46.85, andando a precedere la transalpina Nelia Barbosa, seconda in 47.72, a 0.87, e la tedesca Felicia Laberer, terza in 48.03, a 1.18.

NelVL2 200 maschile Marius Bogdan Ciustea è ottavo in 57.04, a 3.60 dal brasiliano Fernando Rufino De Paulo, vittorioso in 53.44, davanti all’ucraino Andrii Kryvchun, secondo in 54.96, a 1.52, ed al britannico Edward Clifton, terzo in 55.07, a 1.63.

Nel VL3 200 maschile successo dell’ucraino Vladyslav Yepifanov in 48.44, andando a precedere il britannico Stuart Wood, alla piazza d’onore in 48.56, a 0.12, ed al brasiliano Giovane Vieira De Paula, sul gradino più basso del podio in 49.00, a 0.56. In Finale B Mirko Nicoli è settimo in 53.93 e finisce al 16° posto complessivo.

Nel KL2 200 femminile, senza azzurre al via, domina la britannica Charlotte Henshaw, prima in 49.27, riuscendo a staccare nettamente la tedesca Anja Adler, seconda in 53.10, a 3.83, e la magiara Katalin Varga, terza in 53.17, a 3.90.