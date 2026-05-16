Canoa velocità: Casadei/Tacchini e Zironi/Rossetti volano in finale A nel C2 500 e nel K2 500 a Brandeburgo

La sessione mattutina della terza giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, competizione che si svolgerà fino a domani a Brandeburgo, garantisce all’Italia l’approdo di altri due equipaggi alla sfida decisiva. Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 maschile e il duo Lucrezia Zironi/Giada Rossetti nel K2 500 femminile volano in finale A.

Nella terza serie di semifinale del C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini tagliano il traguardo per primi con 01:43.07 e staccano il pass per la finale A. Nella terza serie di semifinale del K2 500 femminile Lucrezia Zironi e Giada Rossetti tagliano il traguardo in seconda posizione con 01:46.04 e approdano in finale A.

Nella prima serie di semifinale del C1 200 metri femminile Olympia Della Giustina chiude terza in 47.71 e vola in finale A. Nella terza serie di semifinale del K1 200 metri femminile Irene Bellan conclude in quarta posizione con 42.37 e deve accontentarsi della finale B.

Nella prima semifinale del K1 500 metri maschile Alessio Campari termina in ottava posizione con 01:48.28 ed è eliminato, mentre nella quarta Tommaso Freschi taglia il traguardo in sesta posizione con 01:44.33, piazzamento che gli garantisce la qualificazione per la finale C.

Giacomo Cinti e Andrea Domenico Di Liberto concludono in settima posizione la seconda semifinale del K2 500 maschile, 01:35.78 il loro tempo di riferimento. Nella quarta serie Francesco Zanutta e Giovanni Francesco Penato tagliano il traguardo in quinta posizione con 01:36.61. Entrambi gli equipaggi azzurri disputeranno la finale C. Nella finale dei 200 femminili KL1 Veronika Shablova Pistis chiude nona e ultima con 01:13.22.