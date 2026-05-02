Calcio, il Lecce passa a Pisa nell’anticipo di Serie A e lancia lo sprint salvezza

Al termine dell’anticipo del venerdì della 35ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio arrivano i primi verdetti stagionali: la vittoria del Lecce per 1-2 in casa del Pisa costa l’aritmetica retrocessione in Serie B sia ai pisani che all’Hellas Verona, mentre i salentini lanciano lo sprint salvezza portandosi momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione, rappresentata dalla Cremonese, che lunedì ospiterà la Lazio.

Nel primo tempo accade molto poco: per gli ospiti c’è una conclusione di Banda, mentre è il Pisa a rendersi più pericoloso, con Stojilkovic che prima si divora il vantaggio a tu per tu con Falcone, e poi, dopo qualche minuto, chiama alla grande parata l’estremo difensore del Lecce. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa in avvio Stojilkovic esalta ancora Falcone, poi il Lecce alla prima vera occasione passa in vantaggio al 52′ con il perfetto diagonale di Banda. Il Pisa si scuote e già al 56′ perviene al pareggio con la conclusione chirurgica di Leris. Il Lecce, però, non ci sta e torna in vantaggio al 65′: Pierotti lancia il contropiede e serve Cheddira, che non sbaglia e sigla l’1-2. Il Pisa ha ancora l’occasione per pareggiare, ma Falcone ancora una volta dice di no, questa volta al colpo di testa di Piccinini. Finisce 1-2 per il Lecce.

SERIE A CALCIO 2025-2026

Risultati e programma 35ma giornata

Venerdì 1 maggio

PISA-LECCE 1-2

Sabato 2 maggio

UDINESE-TORINO ore 15.00

COMO-NAPOLI ore 18.00

ATALANTA-GENOA ore 20.45

Domenica 3 maggio

BOLOGNA-CAGLIARI ore 12.30

SASSUOLO-MILAN ore 15.00

JUVENTUS-H.VERONA ore 18.00

INTER-PARMA ore 20.45

Lunedì 4 maggio

CREMONESE-LAZIO ore 18.30

ROMA-FIORENTINA ore 20.45

Classifica

INTER 79

NAPOLI 69

MILAN 67

JUVENTUS 64

COMO 61

ROMA 61

ATALANTA 54

LAZIO 48

BOLOGNA 48

SASSUOLO 46

UDINESE 44

PARMA 42

TORINO 41

GENOA 39

FIORENTINA 37

CAGLIARI 36

LECCE* 32

CREMONESE 28

H.VERONA 19

PISA* 18

* = una partita in più