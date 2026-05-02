Calcio
Calcio, il Lecce passa a Pisa nell’anticipo di Serie A e lancia lo sprint salvezza
Al termine dell’anticipo del venerdì della 35ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio arrivano i primi verdetti stagionali: la vittoria del Lecce per 1-2 in casa del Pisa costa l’aritmetica retrocessione in Serie B sia ai pisani che all’Hellas Verona, mentre i salentini lanciano lo sprint salvezza portandosi momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione, rappresentata dalla Cremonese, che lunedì ospiterà la Lazio.
Nel primo tempo accade molto poco: per gli ospiti c’è una conclusione di Banda, mentre è il Pisa a rendersi più pericoloso, con Stojilkovic che prima si divora il vantaggio a tu per tu con Falcone, e poi, dopo qualche minuto, chiama alla grande parata l’estremo difensore del Lecce. Si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa in avvio Stojilkovic esalta ancora Falcone, poi il Lecce alla prima vera occasione passa in vantaggio al 52′ con il perfetto diagonale di Banda. Il Pisa si scuote e già al 56′ perviene al pareggio con la conclusione chirurgica di Leris. Il Lecce, però, non ci sta e torna in vantaggio al 65′: Pierotti lancia il contropiede e serve Cheddira, che non sbaglia e sigla l’1-2. Il Pisa ha ancora l’occasione per pareggiare, ma Falcone ancora una volta dice di no, questa volta al colpo di testa di Piccinini. Finisce 1-2 per il Lecce.
SERIE A CALCIO 2025-2026
Risultati e programma 35ma giornata
Venerdì 1 maggio
PISA-LECCE 1-2
Sabato 2 maggio
UDINESE-TORINO ore 15.00
COMO-NAPOLI ore 18.00
ATALANTA-GENOA ore 20.45
Domenica 3 maggio
BOLOGNA-CAGLIARI ore 12.30
SASSUOLO-MILAN ore 15.00
JUVENTUS-H.VERONA ore 18.00
INTER-PARMA ore 20.45
Lunedì 4 maggio
CREMONESE-LAZIO ore 18.30
ROMA-FIORENTINA ore 20.45
Classifica
INTER 79
NAPOLI 69
MILAN 67
JUVENTUS 64
COMO 61
ROMA 61
ATALANTA 54
LAZIO 48
BOLOGNA 48
SASSUOLO 46
UDINESE 44
PARMA 42
TORINO 41
GENOA 39
FIORENTINA 37
CAGLIARI 36
LECCE* 32
CREMONESE 28
H.VERONA 19
PISA* 18
* = una partita in più