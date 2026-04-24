Calcio, il Napoli travolge la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell’Inter in Serie A

Nell’anticipo del venerdì della 34ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio il Napoli travolge la Cremonese per 4-0 e costringe l’Inter a rinviare la festa scudetto: i partenopei sono ora secondi da soli a -9 e possono marcare ancora 12 punti. La Cremonese, invece, resta terzultima col Lecce in attesa della sfida dei salentini col Verona.

Nel primo tempo il Napoli passa in vantaggio al primo affondo: al 3′ McTominay sfrutta l’assist di De Bruyne e porta i campani in vantaggio. Nel finale di frazione i partenopei assestano i colpi del ko: al 45′ lo sfortunato autogol di Terracciano sancisce il 2-0, mentre in pieno recupero De Bruyne sigla il 3-0 che chiude la sfida.

Nella ripresa il Napoli cala il poker: al 52′ Alisson Santos riceve palla direttamente da Milinkovic-Savic e mette a segno il gol del 4-0. Lo score avrebbe potuto essere ancora maggiore, ma al minuto 83 McTominay si fa ipnotizzare da Audero e non trasforma il calcio di rigore.