Nel posticipo di Serie A pareggio tra Lecce e Fiorentina. I salentini riprendono la Cremonese nella corsa per non retrocedere

Si è chiusa ufficialmente la 33a giornata della Serie A 2025-2026. Allo stadio Via del Mare di Lecce i salentini hanno impattato con il punteggio di 1-1 contro la Fiorentina e hanno di nuovo raggiunto a quota 28 la Cremonese in un duello-salvezza che continua a protrarsi. I viola, invece, salgono a quota 36 punti in 15a posizione e rimangono a +8 sulla zona retrocessione. In poche parole, missione compiuta per Vanoli e company.

LECCE-FIORENTINA 1-1

I giallorossi si presentano in campo con il 4-2-3-1 di mister Di Francesco. In porta Falcone, quindi difesa composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. Ramadani e Ngom in mediana, quindi alle spalle di Cheddira agiscono Ndri, Coulibaly e Pierotti. La Fiorentina ha risposto con il 4-3-3 con de Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, quindi Mandragora, Fagioli e Ndour a centrocampo con il tridente composto da Harrison, Piccoli e Gudmundson.

Pronti via, e la Fiorentina è costretta subito al primo cambio. Gosens si ferma dopo soli 10 minuti e Vanoli lo sostituisce con il venezuelano Balbo. Un intoppo che, tuttavia, non distrae i toscani che passano in vantaggio alla mezzora esatta con il primo gol “italiano” di Harrison imbeccato da Mandragora. Si va al riposo sullo 0-1 in attesa di un secondo tempo decisivo.

Il Lecce cambia tutto. Entrano Banda, Stulic e Gandelman e la spinta offensiva cambia. Il pareggio è nell’aria e si materializza al minuto 71′ con Tiago Gabriel. Il finale di match vede una girandola di cambi e ammonizioni a pioggia. Finiscono sul taccuino Pierotti e Tiago Gabriel (sarà squalificato contro il Verona nel prossimo turno) per i salentini, mentre per i viola de Gea, Pongracic (sarà squalificato contro il Sassuolo), Fazzini e Solomon. Il punteggio, tuttavia, non si modifica per un punto a testa.