Inter bloccata dal Torino ma ormai ad un passo dallo scudetto. Vince il Como, pari tra Milan e Juventus

Va ufficialmente in archivio una domenica dalle poche emozioni per la Serie A 2025-2026 di calcio maschile, che ha visto lo svolgimento di quattro partite valevoli per la trentaquattresima giornata (la quindicesima del girone di ritorno) del massimo campionato nazionale. Domani il quintultimo turno si chiuderà con i posticipi Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese.

Il programma odierno si era aperto con un opaco pareggio a reti bianche al “Franchi” tra Fiorentina e Sassuolo, che avvicina ulteriormente i viola alla certezza aritmetica della salvezza avendo a disposizione un vantaggio di 9 punti sulla zona retrocessione. Molto importante invece la vittoria esterna per 2-0 del Como contro il Genoa, che consente alla squadra allenata da Cesc Fabregas di continuare ad inseguire il sogno Champions tenendo il passo della Roma.

Giallorossi e lariani, appaiati a quota 61 punti dopo le vittorie di questo 34° turno, guadagnano infatti due lunghezze sul quarto posto e si portano a -3 dalla Juventus, che occupa attualmente l’ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Coppa Campioni. I bianconeri non sono andati infatti oltre un insipido 0-0 a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, che consolida la terza piazza (a +3 sulla Vecchia Signora) ed è ad un passo dall’obiettivo del ritorno in Champions.

Nel pomeriggio era arrivato un risultato abbastanza sorprendente ma di fatto quasi ininfluente, con l’Inter che si è fatta rimontare due gol di vantaggio dovendo accontentarsi di un pareggio per 2-2 sul campo del Torino ma guadagnandosi un succoso match point scudetto da concretizzare domenica prossima con una vittoria in casa contro il Parma.