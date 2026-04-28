Calcio
Calcio, pioggia di gol tra PSG e Bayern nell’andata della semifinale di Champions League
La prima semifinale d’andata della Champions League 2025-2026 di calcio regala gol e spettacolo: al Parco dei Principi di Parigi i primi 90′ del doppio confronto tra i francesi del PSG ed i tedeschi del Bayern Monaco si chiudono sul 5-4 per i padroni di casa transalpini.
Nel primo tempo sono però gli ospiti a passare in vantaggio grazie al rigore trasformato da Kane al 17′. La reazione dei padroni di casa si concretizza al 24′ con il pareggio di Kvaratskhelia, che insacca al termine di una splendida azione personale. Il sorpasso dei parigini arriva al 33′, con Joao Neves che segna di testa sugli sviluppi di un corner. Il pareggio del Bayern arriva al 41′: Olisé dal limite si inventa la conclusione vincente che vale il 2-2. Non è finita: in pieno recupero i padroni di casa tornano in vantaggio con il penalty realizzato da Dembelé per il 3-2, punteggio con cui si va al riposo.
Nella ripresa il PSG allunga: al 56′ il triangolo tra Hakimi e Kvaratskhelia porta alla personale doppietta del georgiano che vale il 4-2, mentre al 58′ anche Dembelé firma la doppietta siglando la rete del 5-2. Il Bayern non si fa travolgere e riapre il discorso qualificazione: al 65′ l’inzuccata vincente di Upamecano vale il 3-5, poi al 68′ il gol di Luis Diaz, inizialmente annullato per fuorigioco, viene convalidato dopo la revisione al VAR per il 4-5. All’87’ il PSG si divora il 6-4 con Mayulu che centra la traversa, mentre in pieno recupero Kimmich manca il 5-5 da ottima posizione. Vince il PSG per 5-4.