Calcio femminile: la Roma pronta a festeggiare lo scudetto in Serie A. Sfida alla Ternana per il titolo!

Lo spumante è già in frigo, e vicino al Tre Fontane c’è già aria di grande festa. Domani, sabato 2 maggio, la Roma potrebbe mettere le mani sul terzo scudetto della sua storia dopo quello delle stagioni 2022-2023 e 2023-2024. Le capitoline infatti sfideranno la Ternana per il ventesimo turno della Serie A di calcio femminile e, in caso di vittoria, saliranno aritmeticamente a 49 punti, contingnte non raggiungibile da nessun’altra squadra.

Ma attenzione a dare tutto per scontato. Le umbre infatti, ancora in lotta per non retrocedere, sono reduci da una più che positiva sfida contro la Fiorentina, frenata per 2-2 e ottimamente indirizzata nel primo tempo, momento in cui le rossoverdi si sono ritrovate in un meritato doppio vantaggio. La squadra di Luca Rossettini potrà contare sull’entusiasmo del pubblico di casa; tuttavia le rivali, con nulla da perdere, hanno già dimostrato di poter dare fastidio anche alle big.

Sempre nella giornata di domani andrà poi in scena l’atteso derby della Madonnina che vedrà scontrarsi l’Inter, con le nerazzurre che viaggiano al secondo posto in solitaria, e il Milan, al momento quinto. La terza della classe Juventus dovrà invece lanciare il guanto di sfida al Napoli, per dispersione team rivelazione del Campionato attualmente appaiato al quarto posto a soli due lunghezze di distanza dalla Vecchia Signora.

Occhio poi alla Fiorentina, intenzionata a fare bene contro il Como. Il calendario sarà poi completato da Parma-Lazio e da Sassuolo-Genoa. Di seguito il calendario completo della ventesima giornata: