Calcio, pari tra Atletico Madrid e Arsenal nell’andata della semifinale di Champions League

Al Metropolitano l’andata della semifinale di Champions League ha offerto una sfida intensa e bloccata, terminata 1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal. Due calci di rigore hanno deciso il risultato, rimandando ogni verdetto alla gara di ritorno all’Emirates.

La partita ha vissuto su un equilibrio sostanziale per larghi tratti, con l’Arsenal che ha imposto un pressing alto e organizzato e l’Atletico che ha risposto con compattezza e attese ragionate per colpire in ripartenza. Il primo tempo è stato tattico, con poche vere occasioni e grande attenzione nei duelli.

Il match si è acceso nel finale della prima frazione. Al 44’, Hancko ha commesso un intervento scomposto su Gyökeres in area di rigore: l’arbitro Makkelie ha assegnato il penalty senza esitazioni e il VAR ha confermato la decisione nonostante le proteste dei Colchoneros. Dal dischetto Gyökeres ha trasformato con freddezza, portando avanti i Gunners.

Nella ripresa l’Atletico ha alzato il ritmo e ha trovato il pareggio al 56’. Su un tiro di Llorente, il pallone ha colpito il braccio largo di White: dopo revisione al VAR, l’arbitro ha assegnato il secondo rigore della serata. Álvarez ha trasformato con precisione, riportando il punteggio in parità.

Da quel momento la gara è diventata più nervosa e frammentata. L’Atletico ha aumentato la pressione offensiva e ha sfiorato il vantaggio con Griezmann, che ha colpito una traversa clamorosa. L’Arsenal ha provato a rispondere con cambi offensivi decisi da Arteta, cercando maggiore profondità negli ultimi metri.

Nel finale si è vissuto un altro episodio chiave: l’arbitro ha prima concesso e poi revocato, dopo revisione VAR, un calcio di rigore all’Arsenal per un contatto tra Hancko ed Eze. Un intervento che ha ulteriormente acceso il clima di una serata già tesa. Al triplice fischio il risultato è rimasto sull’1-1. Tutto si è così deciso al ritorno, in programma all’Emirates, dove Atletico e Arsenal hanno portato una sfida ancora completamente aperta e dal forte equilibrio tecnico e mentale.