Calcio a 5, Meta Catania e L84 si prendono i 3 punti. Came, vittoria pesante! Mantova e Cosenza non mollano

La 29esima e penultima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha regalato una volta di più gol, colpi di scena e ribaltoni in classifica. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. In vetta Meta Catania e L84 Torino non sbagliano: 6-1 degli etnei in casa contro l’Active Network e 0-3 dei piemontesi sul campo del Napoli, in uno dei big match di questo turno.

Si ferma sul 4-4 invece la marcia della Feldi Eboli che trova un Capurso coriaceo a rallentare l’avanzata dei campani. Colpo pazzesco della Came Treviso: i veneti mettono a segno il blitz per 2-6 nella tana della Fortitudo Pomezia prendendosi la certezza della salvezza.

Lotta per la permanenza in categoria che sarà ancora intensa, viste le vittorie del Mantova e del Cosenza, rispettivamente 4-3 contro lo Sporting Sala Consilina e il Genzano. Infine il 2-2 fra Sandro Abate e CDM Futsal: un punto prezioso per la squadra di casa che certifica il pass per i playoff.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO