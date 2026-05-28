Ambesi: “Sinner ha lasciato andare alcuni game. Landaluce non mi ha impressionato”

Nella puntata di TennisMania relativa al Roland Garros, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha tracciato il bilancio del primo turno del tabellone di singolare maschile del secondo torneo stagionale del Grand Slam.

Ottimo il bilancio degli italiani: “7 qualificati su 9 in campo maschile, il massimo che si potesse fare era 8 su 9: è la conferma della forza del movimento. Voglio rimarcare che l’Argentina ha 9 qualificati in campo maschile al 2° turno: è il Paese che ne ha di più“.

Le prestazioni dei singoli: “Arnaldi ha avuto tante occasioni non sfruttate, ma è sempre stato capace di reagire e non ha mai perso il servizio contro Griekspoor. Ha giocato bene i punti che contavano, l’ho visto fisicamente importante e focalizzato sulla partita. Quello che mi sta colpendo di Darderi è che viene sempre fuori bene se il set diventa in battaglia”.

In scioltezza il numero 1 del mondo: “Sinner ha affrontato un avversario con poca esperienza ad altissimo livello. Ha giocato con grande attenzione i primi giochi di ogni set, mettendo in chiaro le cose, poi è andato avanti in gestione. Alcuni game in risposta si è visto che li ha lasciati andare: credo che Sinner avesse rispetto di Tabur“.

Alterne fortune per alcuni giocatori stranieri molto attesi: “Landaluce ha patito il caldo ed ha qualche problema fisico: a me non ha impressionato molto, con tanti errori gratuiti. E’ assurdo come sia sfuggito il quinto set a Medvedev, era avanti 4-1. Sicuramente è la più grande sorpresa del primo turno“.