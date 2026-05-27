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Paolini-Sierra oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Pubblicato

17 minuti fa

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Per approfondire:
Jasmine Paolini
Jasmine Paolini / LaPresse

Al Roland Garros 2026 di tennis tornerà quest’oggi in campo per il secondo turno l’azzurra Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, che dopo aver vinto all’esordio contro l’ucraina Dayana Yastremska, sfiderà questa volta l’argentina Solana Sierra, che ha battuto in precedenza la britannica Emma Raducanu.

La sfida del secondo turno che vedrà scendere in campo l’italiana e l’argentina sarà la terza del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 27 maggio, sul Court Suzanne Lenglen: non ci sono precedenti tra le due sul circuito maggiore.

Il match che vedrà protagoniste Jasmine Paolini e l’argentina Solana Sierra nel secondo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Mercoledì 27 maggio

Court Suzanne Lenglen – Dalle ore 11.00
Karen Khachanov (Russia, 13)-Marco Trungelliti (Argentina)

A seguire
Yuliia Starodubtseva (Ucraina)-Elena Rybakina (Kazakistan, 2)

A seguire
Jasmine Paolini (Italia, 13)-Solana Sierra (Argentina)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

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Diretta live testuale: OA Sport.

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