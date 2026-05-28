Roland GarrosTennis
Sinner-Cerundolo può venire sospesa per troppo caldo? Come funziona il regolamento della heat policy
Jannik Sinner giocherà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo il match del secondo turno del Roland Garros 2026 di tennis oggi, giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 12.00 sul Court Philippe Chatrier, il campo principale del secondo torneo stagionale del Grand Slam.
Il rischio maggiore è legato al grande caldo annunciato a mezzogiorno a Parigi: la Extreme Weather Policy dei tornei del Grand Slam determina i limiti entro i quali si può disputare un match e, di conseguenza, quando invece questo vada sospeso fino ad un miglioramento delle condizioni.
A determinare le condizioni in cui è possibile giocare è il Wet-Bulb Globe Temperature: i parametri presi in considerazione sono la temperatura dell’aria, l’umidità, l’esposizione al sole ed al vento. Il risultato definisce lo stress termico sul corpo e chiarisce i termini entro i quali non è più possibile continuare a giocare.
A Parigi sono due i rilevatori installati, uno dei quali è posto proprio sul Philippe-Chatrier: l’indice limite è calcolato a 32.2°, e nel caso in cui venga raggiunto, il gioco verrà interrotto su tutti i campi in attesa che scenda e permetta la ripresa delle ostilità.
Se invece l’indice calcolato dovesse raggiungere i 30.1°, i giocatori in campo avranno diritto a dieci minuti di break prima del terzo set dei match femminili e prima del quarto di quelli maschili. In questi primi giorni del Roland Garros, però, nessun incontro è stato interrotto per le condizioni climatiche estreme.