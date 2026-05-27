Sonego-Paul oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming

Per la quarta (anzi, quinta) volta in carriera Lorenzo Sonego e Tommy Paul s’incrociano nella loro carriera. L’occasione è data dal secondo turno del Roland Garros, che rappresenta anche la seconda volta in cui i due si confrontano a livello Slam. Paul ha vinto tre dei quattro precedenti, con l’unico conquistato da Sonego che risale al Masters 1000 di Cincinnati 2021.

Per il torinese, al primo turno, vittoria sofferta contro il francese Pierre-Hugues Herbert, arrivata al quinto set sul Court Simonne Mathieu in una di quelle notti francesi in cui, per vincere anche contro il tifo transalpino, serve carattere. Non facilissimo neppure il cammino di Paul, che contro l’australiano Rinky Hijikata si è imposto in quattro set e oltretutto qui difende i quarti di finale conquistati un anno fa (perse contro Alcaraz).

Il match tra Lorenzo Sonego e Tommy Paul si giocherà oggi come quarto e ultimo dalle ore 11:00 sul Court 7. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA SONEGO-PAUL OGGI, ROLAND GARROS 2026

Mercoledì 27 maggio

Court 7

Ore 11:00 Korpatsch (GER)-Xinyu Wang (CHN) [32] – 2° turno donne

Ostapenko (LAT) [29]-Linette (POL) – 2° turno donne

Duckworth (AUS)-Jodar (ESP) [27] – 2° turno uomini

Sonego (ITA)-Paul (USA) – 2° turno uomini

PROGRAMMA SONEGO-PAUL: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport