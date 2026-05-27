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5 minuti fa

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Jannik Sinner supera senza difficoltà l’esordio sul centrale by night. Sono 8 gli italiani ancora in corsa nel torneo parigino, di cui 3 impegnati oggi.

Ennesima immediata eliminazione per Daniil Medvedev. Felix Auger-Aliassime rischia grosso.￼

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📌 Parleremo di:
• La vittoria di Sinner
• Gli italiani qualificati al secondo turno
• L’eliminazione di Medvedev
• I match di oggi

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