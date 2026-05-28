Sinner-Cerundolo si vedrà in tv in chiaro sul Nove? Orario, programma, streaming

Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, tornerà in campo nel torneo di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo: l’incontro sarà il primo del programma di oggi, giovedì 28 maggio, che sul Court Philippe Chatrier si aprirà alle ore 12.00. I due si sono incontrati una sola volta sul circuito maggiore, a Wimbledon nel 2023, e Sinner vinse per 6-2 6-2 6-2.

La sfida sarà visibile soltanto in streaming in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM, infatti, prevede la trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani, e comunque l’obbligo entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. Non vi sarebbe, dunque, in ogni caso, l’imposizione di trasmettere il match del secondo turno di Sinner in chiaro.

L’incontro che vedrà protagonisti Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros, dunque, non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita in abbonamento da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio

Court Philippe Chatrier – Dalle ore 12.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Juan Manuel Cerundolo (Argentina)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.