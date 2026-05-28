LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole provarci col nobile decaduto greco

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuiti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Matteo ARNALDI a Stefanos TSITSIPAS per un posto in sedicesimi di finale.

Il rinato ligure si trova di fronte il finalista del 2022 per non smettere di proseguire la risalita in classifica ATP. La vittoria contro Griekspoor in 4 parziali, con il semi miracolo ottemperato nel tie break del terzo parziale quando il ligure ha rimontato da 2-6 per chiudere 8-6 in suo favore, ha confermato il risultato di dodici mesi fa. Il miglior Roland Harros di Arnaldi però recita un ottavo di finale, era il 2024, e a fermare la corsa fu proprio il greco.

Corsi e ricorsi storici vogliono che proprio in quella partita l’azzurro si trovò 6-2 avanti nel tie-break del secondo set che gli avrebbe dato il set pari. Arnaldi poi perse in tre parziali. Tsitsipas ha approfittato del ritiro di Alexandre Muller al primo turno, e pare essere tornato quantomeno a vedere la luce in fondo al tunnel con la duplice vittoria di Madrid. Ma in mezzo poi c’è stato un doppio primo turno, Roma e Ginevra dove perse da Machac e da Tien.

Partita fondamentale per rimanere in top 100! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Matteo ARNALDI a Stefanos TSITSIPAS che si giocherà come 4° dalle 11, prima Jovic-Navarro, Hurkacz-Tiafoe e Ruzic-Keys. Vi aspettiamo!