Cinà-De Jong oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Il sogno parigino di Federico Cinà continua. Oggi il giovane talento siciliano tornerà in campo al secondo turno del Roland Garros con l’obiettivo di proseguire una cavalcata già storica sulla terra rossa francese. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato il primo successo della carriera nel tabellone principale di uno Slam contro lo statunitense Reilly Opelka, l’azzurro vuole scrivere un’altra pagina memorabile della sua giovane carriera.

LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00

Dall’altra parte della rete ci sarà l’olandese Jesper de Jong, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Arthur Fils e reduce dal successo all’esordio contro il veterano svizzero Stan Wawrinka. Un avversario insidioso, già abituato alla battaglia sulla terra battuta e deciso a sfruttare al massimo l’occasione nel Major parigino.

La sfida è in programma oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 11.00 sul Campo 6, dove sarà proprio Cinà ad aprire il programma di giornata. Per il 19enne italiano, attualmente numero 238 del ranking ATP, si tratta di un altro banco di prova importante contro il 25enne olandese, numero 106 del mondo. Non esistono precedenti tra i due. In palio c’è un posto al terzo turno del torneo, dove il vincitore affronterà uno tra il russo Karen Khachanov e l’argentino Marco Trungelliti. Per Federico Cinà, però, il focus resta uno soltanto: continuare a sognare a Parigi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cinà-de Jong, secondo turno del Roland Garros. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CIN À -DE JONG ROLAND GARROS 2026 OGGI

Mercoledì 27 maggio

Court 6 – Ore: 11:00

Federico Cina ITA vs Jesper De jong NED

Mariano Navone ARG vs Jakub Mensik CZE

Hailey Baptiste USA vs Xiyu Wang CHN

Eva Lys GER vs Sorana Cirstea ROU

PROGRAMMA CINÀ-DE JONG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.