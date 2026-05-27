A che ora Errani/Tagger-Kenin/Krueger, Roland Garros 2026: dove vederla in tv e streaming

Sara Errani dovrà difendere il titolo di doppio femminile al Roland Garros 2026 di tennis con una nuova compagna: l’azzurra, dopo la rinuncia di Jasmine Paolini, farà coppia con l’austriaca Lilli Tagger. Nel primo turno le due affronteranno le statunitensi Sofia Kenin ed Ashlyn Krueger.

La sfida del primo turno di doppio femminile che vedrà scendere in campo l’italiana e l’austriaca sarà la seconda del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 27 maggio, sul Court 3: ovviamente non ci sono precedenti tra le due coppie sul circuito maggiore.

Il match che vedrà protagoniste Sara Errani e l’austriaca Lilli Tagger nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

Mercoledì 27 maggio

Court 3 – Dalle ore 11.00

Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (Canada/Brasile,4)-Isabelle Haverlag/Maia Lumsden (Paesi Bassi/Gran Bretagna)

A seguire

Sara Errani/Lilli Tagger (Italia/Austria)-Sofia Kenin/Ashlyn Krueger (Stati Uniti/Stati Uniti)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.