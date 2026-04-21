Tyra Grant, che carattere! Reagisce ad un bagel e si qualifica per il tabellone principale a Madrid!

Tyra Caterina Grant, nelle qualificazioni grazie ad una wild card, accede al main draw del WTA 1000 di Madrid: nel secondo e decisivo turno del tabellone cadetto l’azzurra supera in rimonta la magiara Panna Udvardy, numero 4 del seeding, con lo score di 0-6 6-3 6-2 in due ore e tre minuti di gioco. Al termine di tutti i match delle qualificazioni si conosceranno gli accoppiamenti nel tabellone principale.

Nel primo set la magiara trova subito il break a trenta nel secondo game e scappa sul 2-0, poi nel quarto game replica il break ai vantaggi e vola sul 4-0. Grant si procura due palle break nel quinto game ma non le sfrutta, con l’ungherese che si porta sul 5-0, poi l’azzurra cede nuovamente il servizio ad Udvardy, che completa il 6-0 in 33′.

Nella seconda partita cambia subito la musica, con Grant che in apertura ai vantaggi opera il break e poi per la prima volta tiene il servizio, portandosi sul 2-0. Controbreak della magiara nel quarto game per il 2-2, ma nel quinto l’italiana toglie nuovamente il servizio all’ungherese e si porta sul 3-2, allungando poi sul 4-2. L’italiana nel settimo game manca due opportunità per il 5-2 pesante, ma poi nell’ottavo gioco annulla ad Udvardy due occasioni per il 4-4 prima di portarsi sul 5-3. Nel nono game, però, Grant piazza un altro break e pareggia i conti col 6-3 in 53′.

Nella frazione decisiva l’equilibrio dura fino al 2-2, poi Grant domina la scena: dopo aver tenuto a zero il servizio nel quinto gioco, infatti, l’azzurra nel sesto trascina la magiara ai vantaggi e centra lo strappo che vale il 4-2. Nel settimo game l’azzurra conferma lo strappo a quindici e poi nell’ottavo toglie nuovamente la battuta all’avversaria, ancora a quindici, operando il break che vale il match sul 6-2 in 37 minuti.

Le statistiche mostrano l’equilibrio complessivo visto in campo, seppur con le due giocatrici dominanti in momenti diversi del match: Grant vince 87 punti contro gli 84 della magiara, sfruttando 5 delle 15 palle break avute a disposizione e cancellandone 7 delle 11 concesse all’avversaria. L’ungherese fa meglio con la prima di servizio, 67%-60%, mentre l’italiana fa la differenza con la seconda, 53%-43%.