Ranking WTA (20 aprile 2026): Jasmine Paolini perde una posizione in top-10, Sabalenka sempre regina

Ci sono alcuni aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile e questi coincidono con Jasmine Paolini. L’azzurra, eliminata all’esordio dal torneo di Stoccarda, ha perso punti rispetto alle sue avversarie. Paolini, infatti, inizia questa settimana da n.9 del mondo, essendo stata scavalcata dalla russa Mirra Andreeva (n.8), finalista sulla terra rossa tedesca.

Evento che ha sorriso alla kazaka Elena Rybakina che, con questa affermazione, ha rafforzato la sua seconda posizione in graduatoria e si è avvicinata alla leader della classifica, Aryna Sabalenka. La bielorussa, comunque, conserva un buon margine di vantaggio nei confronti di Rybalina, visto che il suo margine è di oltre 2000 punti.

A completare la top-10 troviamo, quindi, l’americana Coco Gauff (n.3), che precede la polacca Iga Swiatek, le altre due statunitensi Jessica Pegula (n.5) e Amanda Anisimova (n.6), l’ucraina Elina Svitolina (n.7), le citate Andreeva e Paolini e la canadese Victoria Mboko (n.10).

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 20 aprile 2026

1 Aryna Sabalenka 10895

2 Elena Rybakina 8500

3 Coco Gauff 7279

4 Iga Swiatek 7273

5 Jessica Pegula 6136

6 Amanda Anisimova 5995

7 Elina Svitolina 3910

8 Mirra Andreeva 3746

9 Jasmine Paolini 3722

10 Victoria Mboko 3531

Non ci sono molte variazioni nel resto della questione italiana. Elisabetta Cocciaretto è sempre la n.2 d’Italia (n.41) ed è l’unica giocatrice, a parte Paolini, a trovarsi in top-100. Una condizione che stride coi riscontri in termini d’eccellenza del tennis italiano. In chiave prospettiva, da segnalare l’ascesa della giovane Tyra Grant (n.262, con 38 posizioni guadagnate rispetto all’ultimo aggiornamento).

TOP 10 ITALIANE

Lunedì 20 aprile 2026

9. Jasmine Paolini 3722

41. Elisabetta Cocciaretto 1310

143. Lucrezia Stefanini 526

149. Lisa Pigato 504

153. Nuria Brancaccio 496

166. Lucia Bronzetti 456

251. Jessica Pieri 273

262. Tyra Grant 260

266. Jennifer Ruggeri 259

270. Dalila Spiteri 252