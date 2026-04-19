WTA Stoccarda 2026, Elena Rybakina conquista il titolo!

Il torneo WTA 500 di Stoccarda, in Germania, rispetta il pronostico della vigilia e viene vinto dalla numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina, che nell’ultimo atto piega la resistenza della testa di serie numero 7, la ceca Karolina Muchova, sconfitta con lo score di 7-5 6-1 in un’ora e venti minuti di gioco.

Nel primo set la kazaka parte bene e grazie al break a trenta centrato nel secondo game allunga sul 2-0, prima di scappare sul 3-0 non pesante. Per altre due volte Rybakina conferma lo strappo, sempre a zero, e si assicura di andare a servire per il set. Nel nono gioco, sul 5-3, la kazaka arriva a due punti dal set sul 30-15, poi la luce si spegne all’improvviso e Muchova torna in partita con il controbreak a 30 che vale il 4-5. La ceca firma poi l’aggancio sul 5-5, ma nel dodicesimo game va di nuovo in difficoltà al servizio, dopo aver mancato l’opportunità per il 6-6. Rybakina manca due set point, Muchova non riesce ad arrivare al tiebreak, ed alla terza occasione è la kazaka a spuntarla, andando a chiudere sul 7-5 in 53 minuti.

Nella seconda partita, al contrario, non c’è match: Muchova risente dell’esito della prima frazione e crolla, vincendo appena 6 punti nei primi 5 game. Rybakina, infatti, strappa la battuta alla rivale a quindici nel secondo game ed a trenta nel quarto, volando sul 5-0 in un amen. La kazaka tiene la battuta a zero nel settimo gioco ed al primo championship point fa festa sul 6-1 in 27 minuti.

Le statistiche premiano la kazaka, che vince 68 punti contro i 43 della rivale, sfruttando 4 delle 8 palle break avute a disposizione, mentre Muchova riesce a convertire l’unica occasione che si è procurata lungo tutto il match. Rybakina conquista il 78% dei punti con la prima ed il 76% con la seconda, mentre la ceca si ferma al 52% con la prima ed al 50% con la seconda.