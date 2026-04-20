WTA Madrid 2026, Tyra Grant l’unica azzurra ammessa al turno decisivo delle qualificazioni

Si chiude con un bilancio negativo in chiave azzurra la prima giornata delle qualificazioni per il WTA 1000 di Madrid 2026. Sulle quattro tenniste italiane iscritte al tabellone cadetto, la sola Tyra Grant è riuscita a staccare il pass per il secondo turno mentre le altre tre sono state subito eliminate vedendo sfumare l’obiettivo di entrare nel main draw sulla terra rossa della Caja Magica.

Partiamo dunque dall’unica nota lieta odierna per il Bel Paese, rappresentata dall’ottima vittoria della diciottenne romana Tyra Grant (invitata dagli organizzatori tramite una wild card) in due set per 7-6 7-5 su una top100 del calibro della slovena Veronika Erjavec, n.96 al mondo e testa di serie n.15 delle quali madrilene. Domani lo spareggio con l’ungherese Panna Udvardy (n.4 del seeding cadetto e n.78 WTA) per accedere al tabellone principale.

Eliminate invece al primo turno le altre giocatrici nostrane: Nuria Brancaccio ha perso un match durissimo con la russa Anna Blinkova (n.89 al mondo) per 6-7 7-5 6-4, Lucrezia Stefanini è stata travolta dalla forte ucraina Yulia Starodubtseva (n.53 del ranking) con lo score di 6-0 6-1, mentre Martina Trevisan ha avuto la peggio contro l’austriaca Sinja Kraus (n.104 WTA) per 6-3 6-2.