Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona Swiatek

Emerge al volgere della sera domenicale il tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione, quello di Madrid. Torneo nato assieme allo spostamento su terra dell’ex Madrid Indoors che era solo ATP, cioè nel 2009, Madrid vede chiaramente al via tutte le migliori. E ha anche un lato curioso: dal 2017 a oggi sei finali su otto si sono concluse al terzo set, compresa l’epica Swiatek-Sabalenka del 2024, un match rimasto negli annali.

A difendere il titolo c’è Aryna Sabalenka, che prova a diventare la prima giocatrice a prevalere per quattro volte, superando in questo modo Petra Kvitova (2011, 2015, 2018). Tabellone che difficilmente le darà fastidio fino agli ottavi (Bouzkova oppure Osaka). E che, nei quarti di finale, le riserva Jasmine Paolini, in una situazione quasi assurda per la quale ogni volta che l’azzurra è in un tabellone importante finisce sempre sorteggiata dalla parte della numero 1 del torneo, siano quarti o semifinale, sia Sabalenka, Swiatek o Rybakina.

Per la toscana, che usufruisce di un bye iniziale, via contro la vincente di Siegemund-Begu, poi potenzialmente l’americana Hailey Baptiste, sempre a meno di colpi di coda di Venus Williams che qui raggiunse la finale nell’ormai lontano 2010. Potrebbe essere, per una volta, un tabellone in grado di portarla fino agli ottavi senza patemi giganteschi: lì ci sarebbe una tra la svizzera Belinda Bencic e la russa Diana Shnaider. Poi il resto è tutto da vedere.

Elisabetta Cocciaretto si trova invece a esordire contro una qualificata, poi avrà l’americana Ann Li e poi, Daria Kasatkina permettendo, la sfida a Iga Swiatek, con la polacca che intende ricominciare a fare quello che faceva fino a due anni fa sul mattone tritato, cioè dominare la scena. Siamo nel lato di semifinale di Sabalenka. Nella parte bassa alla kazaka Elena Rybakina è capitato semplicemente l’inferno: la cinese Qinwen Zheng al terzo turno, Keys o Ostapenko negli ottavi e Anisimova nei quarti. Quattro presenze azzurre nelle qualificazioni: Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan, Tyra Grant e Nuria Brancaccio.

TABELLONE WTA 1000 MADRID 2026

Sabalenka [1]-Bye

Stearns (USA)-Boisson (FRA)

Uchijima (JPN)-Qualificata

Bye-Cristian (ROU) [29]

Bouzkova (CZE) [23]-Bye

Qualificata-Rakhimova (UZB)

Zakharova-Osorio (COL)

Bye-Osaka (JPN) [14]

Bencic (SUI) [11]-Bye

Marcinko (CRO)-Jimenez Kasintseva (AND) [WC]

Haddad Maia (BRA)-Bouzas Maneiro (ESP)

Bye-Shnaider [18]

Baptiste (USA) [30]-Bye

Quevedo (ESP) [WC]-V. Williams (USA) [WC]

Siegemund (GER)-Begu (ROU) [PR]

Bye-Paolini (ITA) [8]

Swiatek (POL) [4]-Bye

Qualificata-Kasatkina (AUS)

Qualificata-Cocciaretto (ITA)

Bye-Li (USA) [31]

Fernandez (CAN) [24]-Bye

Badosa (ESP) [WC]-Grabher (AUT)

Montgomery (USA) [WC]-Linette (POL)

Bye-Jovic (USA) [15]

Andreeva [9]-Bye

Qualificata-Birrell (AUS)

Qualificata-Tomljanovic (AUS)

Bye-Kalinskaya [22]

Xinyu Wang (CHN) [28]-Bye

Maria (GER)-Samson (CZE) [WC]

Bondar (HUN)-Golubic (SUI)

Bye-Svitolina (UKR) [7]

Pegula (USA) [5]-Bye

Townsend (USA)-Boulter (GBR)

Putintseva (KAZ)-Valentova (CZE)

Bye-Kostyuk (UKR) [26]

Tauson (DEN) [17]-Bye

Frech (POL)-Siniakova (CZE)

McNally (USA)-Qualificata

Bye-Mboko (CAN) [10]

Noskova (CZE) [13]-Bye

Gibson (AUS)-Arango (COL) [WC]

Tjen (INA)-Sakkari (GRE)

Bye-Samsonova [20]

Cirstea (ROU) [25]-Bye

Jacquemot (FRA)-Qualificata

Selekhmeteva-Qualificata

Bye-Gauff (USA) [3]

Anisimova (USA) [6]-Bye

Yastremska (UKR)-Sierra (ARG)

Sonmez (TUR)-Martinez Cirez (ESP) [WC]

Bye-Bucsa (ESP) [27]

Mertens (BEL) [19]

Qualificata-Eala (PHI)

Pliskova (CZE) [PR]-Qualificata

Bye-Alexandrova [12]

Keys (USA) [16]-Bye

Zhang (CHN)-Lys (GER)

Oliynykova (UKR)-Qualificata

Bye-Ostapenko (UKR) [21]

Zheng (CHN) [32]-Bye

Krueger (USA)-Kenin (USA)

Ruse (ROU)-Ruzic (CRO)

Bye-Rybakina (KAZ) [2]