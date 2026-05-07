Tyra Caterina Grant: “Tanta emozione, le aspettative mi portano solo a dare di più”

Va a Tyra Caterina Grant il derby italiano tra Wild Card valido per il secondo turno del WTA 1000 Roma. La numero 234 ranking ha superato in rimonta la connazionale Lisa Pigato con il punteggio di 1-6 6-2 6-4 dopo due ore e tre minuti di un match molto combattuto. Per la classe 2008 si tratta della prima vittoria al Foro Italico grazie alla quale potrà regalarsi la sfida contro Victoria Mboko nel turno successivo.

La giovane azzurra, al termine della sua partita, ha così espresso le sue emozioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente ci sono state tante emozioni da parte di tutte e due. Si è visto anche la differenza tra il primo ed il secondo set. Il terzo è stato abbastanza equilibrato tolto qualche break. Alla fine sono contenta di aver tenuto i nervi saldi verso la fine e di aver portato a casa la partita”.

Sulle aspettative: “Ci sono tante aspettative che mi portano solo a dare di più. Cerco di non prenderla come pressione, mi alleno al meglio e credo di star facendo le cose giuste. Con il team ci stiamo allenando bene. Sapevo che i risultati sarebbero arrivati. Sto facendo delle ottime partite contro ottime giocatrici. Questo è solo il frutto di tutto il lavoro degli ultimi mesi”.