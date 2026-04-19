WTA Rouen 2026, Kostyuk liquida la sorpresa Podrez e torna a vincere un titolo

Nella finale del torneo WTA di Rouen, la prima tutta ucraina nella storia del circuito maggiore, Marta Kostyuk, testa di serie numero uno del tabellone, liquida la giovane connazionale, classe 2007, Veronika Podrez 6-3 6-4 in un’ora e ventuno minuti. Per la prima favorita del tabellone si tratta del secondo titolo in carriera.

La partita inizia all’insegna del predominio delle giocatrici in risposta: sono ben quattro i break messi a segno nei primi sei giochi. Kostyuk aumenta l’intensità dei suoi colpi, firma una devastante serie di otto punti a zero per allungare sul 5-3 e capitalizza la prima opportunità per siglare il 6-3 del parziale di apertura.

La testa di serie numero uno sfrutta il diritto lungolinea della rivale per il break dell’1-0 e, dopo aver annullato due possibilità dell’immediato 1-1, consolida il vantaggio con il servizio vincente del 2-0. La numero 209 del ranking riesce ad accorciare con la prima che le consegna il 2-1 e impatta sul 2-2 con la prepotente risposta che l’avversaria non riesce a controllare. La numero 28 WTA si riprende il break quando sigla il 3-2 sul rovescio al salto spedito in rete dalla rivale, ma commette due doppi falli e cede la battuta per il 3-3. Podrez firma il 4-3 con la deliziosa smorzata di rovescio. Il match si risolve in volata: Kostyuk capitalizza l’errore di diritto della rivale per il 5-4 e, nel momento decisivo, trasforma il primo match point capitalizzando l’errore in recupero della connazionale per il definitivo 6-4.

Kostyuk chiude la sua prova con quattro ace, cinque doppi falli e il 61% di prime. La prima favorita del tabellone serve il 67% di prime, contro il 42% della rivale, e il 41% sulla seconda. Kostyuk vince quattrodici punti in più in battuta rispetto alla rivale e si aggiudica il computo complessivo dei punti per 73-55.