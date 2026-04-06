Tiro a segno, Granada ospita la prima tappa di Coppa del Mondo: assente Paolo Monna, presenti gli altri big azzurri

Giornata riservata ai primi allenamenti ufficiali a Granada, in Spagna, che da domani, martedì 7, a domenica 12 aprile ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: saranno in gara 16 azzurri, dei quali 7 impegnati nella carabina e 9 nella pistola.

Nella pistola il grande assente è Paolo Monna, quindi l’attesa sarà tutta per Federico Nilo Maldini, argento a Parigi 2024 dai 10 metri, e per Massimo Spinella, finalista alle Olimpiadi nell’automatica, ma da 25 metri saranno in gara anche Riccardo Mazzetti e Matteo Mastrovalerio, con quest’ultimo che sarà al via anche da 10 metri.

Nella carabina, invece, la punta di diamante dell’Italia sarà Danilo Dennis Sollazzo, laureatosi a febbraio campione europeo da 10 metri, e detentore del record del mondo in finale. Al suo fianco ci sarà Simon Weithaler, in gara anche da 50 metri, mentre nella 3 posizioni saranno al via anche Lorenzo Bacci e Barbara Gambaro.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Barbara Gambaro, Martina Ziviani, Federico Nilo Maldini, Mattia Scodes, Gabriele Aldo Villani, Matteo Mastrovalerio, Massimo Spinella, Riccardo Mazzetti, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini, Margherita Brigida Veccaro.