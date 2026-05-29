Tiro a segno
Tiro a segno, doppietta indiana nella pistola ad aria compressa femminile in Coppa del Mondo
Doppietta indiana nella seconda finale di giornata della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola ad aria compressa da 10 metri femminile vince Inder Singh Suruchi davanti alla connazionale Esha Singh. L’unica azzurra al via, Alessandra Fait, esce nelle qualificazioni, chiuse al 55° posto con 569/600 (12x).
In finale il duello conclusivo è il derby indiano, che premia Inder Singh Suruchi, la quale batte la connazionale Esha Singh con il punteggio di 242.1 a 241.2. Sale sul gradino più basso del podio la sudcoreana Choo Gaeun, terza con 220.2, davanti alla bulgara Miroslava Mincheva, quarta a quota 199.4.
Chiude al quinto posto la cinese Zhang Qi, con 178.9, davanti alla francese Celine Goberville, sesta a quota 158.6, mentre si classifica settima la vietnamita Thuy Trang Nguyen, eliminata allo shoot-off da Zhang, con 138.7, infine termina ottava ed ultima tra le finaliste l’altra cinese Shen Yiyao, a quota 116.9.