Nel tiro a segno non vince solo chi ha tecnica, ma chi sa controllare respiro, battito e pensieri 🎯🇮🇹
In questa puntata di FOCUS incontriamo Lorenzo Bacci, protagonista della nuova generazione del tiro italiano nella carabina ad aria compressa. Un viaggio tra concentrazione estrema, preparazione mentale e sogni internazionali.
Parleremo di pressione, crescita, dettagli che fanno la differenza di un decimo e del percorso verso i grandi appuntamenti del quadriennio.
Un’intervista che racconta uno sport dove il silenzio pesa quanto una finale.
#FOCUS #TiroASegno #LorenzoBacci #ShootingSport #SportItaliano #RoadToOlympics 🎯🔥
conduce Alice Liverani
