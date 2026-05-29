Tiro a segno
Tiro a segno, Massimo Spinella quinto nella pistola automatica a Monaco di Baviera
Si chiude anche la penultima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, in Germania: nella pistola automatica da 25 metri maschile si classifica al quinto posto Massimo Spinella.
Vittoria e record del mondo per il cinese Su Lianbofan, che chiude la finale con 35/40 e supera col minimo scarto nel duello finale il transalpino Clement Bessaguet, secondo a quota 34/40. Gradino più basso del podio per il tedesco Florian Peter, terzo con 28/35 dopo aver eliminato in precedenza allo shoot-off il sudcoreano Lee Gunhyeok, quarto con 23/30.
Si ferma in quinta posizione la corsa in finale dell’azzurro Massimo Spinella, che chiude a quota 17/25, pagando a caro prezzo una brutta partenza, con 5/10 dopo due serie. Sesto posto per l’altro francese Jean Quiquampoix, con 11/20, mentre i primi ad uscire di scena dopo tre serie sono l’altro transalpino Arnaud Gamaleri, settimo, e l’altro teutonico Oliver Geis, ottavo, appaiati a quota 8/15.
Escono di scena nelle qualificazioni, invece, gli altri due azzurri in gara: chiude al 34° posto Matteo Mastrovalerio, con lo score di 575/600 (20x), mentre si piazza 41° Angelo Palella, con il punteggio di 573/600 (17x).