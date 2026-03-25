Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Granada: ci sono Sollazzo, Maldini e Spinella

Dopo gli Europei a 10m di qualche settimana fa, la nazionale italiana di tiro a segno è pronta a tornare sulla scena internazionale, in questa prima parte intensissima di 2026.

La squadra azzurra di carabina e pistola sarà infatti presente alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026, che si terrà nel poligono di Granada, impianto che nel 2014 ha ospitato i Mondiali (dove Petra Zublasing seppe imporsi nella gara femminile di carabina ad aria compressa dai 10m, ndr).

Lo staff tecnico, potendo contare anche sulla vicinanza logistica dell’evento, ha scelto di convocare moltissimi elementi: 16 per la precisione, 7 specialisti della carabina e 9 della pistola.

Fra loro spiccano sicuramente i nomi di Danilo Dennis Sollazzo, campione continentale di carabina qualche settimana fa a Yerevan e detentore del record del mondo della gara ad aria compressa, Federico Nilo Maldini, argento olimpico a Parigi 2024 nella gara dalla distanza breve di pistola, e Massimo Spinella, fra i migliori interpreti al mondo del contest di pistola automatica dai 25m. Con loro, il ritorno di veterani come: Lorenzo Bacci, Simon Weithaler e Barbara Gambaro, comparto di carabina, e Riccardo Mazzetti, il “capitano” della squadra, un’istituzione della pistola automatica. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati.

Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Granada

Carabina

Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Barbara Gambaro, Martina Ziviani

Pistola

Federico Nilo Maldini, Mattia Scodes, Gabriele Aldo Villani, Matteo Mastrovalerio (impegnato sia dai 10m sia dai 25m) Massimo Spinella (pistola automatica), Riccardo Mazzetti (pistola automatica), Cristina Magnani (pistola sportiva 25m), Vittoria Toffalini (pistola sportiva 25m), Margherita Brigida Veccaro (pistola sportiva 25m)