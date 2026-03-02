Tiro a segno, Debora Crosato sfiora la finale agli Europei da 10 metri nella carabina femminile. Vince Pernille Nor-Wall

Debora Crosato chiude 14ma nella carabina femminile agli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno: a Yerevan, in Armenia, l’azzurra si ferma a 9 decimi dalla finale, mentre Carlotta Salafia e Sofia Ceccarello sono 41ma e 42ma, e nella classifica a squadre l’Italia termina settima. Oro alla norvegese Pernille Nor-Woll.

L’ultimo atto premia la norvegese Pernille Nor-Woll, che all’ultimo colpo coglie il centro perfetto, fa 10.9, e beffa la tedesca Anna Janssen, alla quale non basta 10.3, venendo battuta per soli 3 decimi, per 253.7-253.4. Bronzo per la turca Elif Duygu Eren, esclusa in terza posizione a quota 230.6.

Resta ai piedi del podio l’altra norvegese Jeanette Hegg Duestad, quarta con 209.1, mentre è quinta la polacca Maja Magdalena Gawenda, con 186.9. Sesta piazza per l’altra turca Damla Kose, a quota 166.3, mentre è settima la magiara Eszter Denes, con 145.1, infine chiude ottava la serba Andelija Stevanovic, a quota 123.5.

Nelle qualificazioni escono di scena tutte le azzurre: Debora Crosato sfiora l’impresa e si ferma a soli 9 decimi dalla finale, chiudendo 14ma con 631.0, mentre sono molto più indietro Carlotta Salafia, 41ma a quota 627.6, e Sofia Ceccarello, 42ma con 627.5.

Nella classifica a squadre si impone la Norvegia di Jeanette Hegg Duestad, Pernille Nor-Woll e Synnoeve Berg, prime con il record europeo a quota 1897.3. Argento per la Turchia di Elif Duygu Eren, Damla Kose ed Elif Berfin Altun, seconde con 1895.5, mentre il bronzo va alla Serbia di Andelija Stevanovic, Ljiljana Cvetkovic ed Aleksandra Havran, terze con 1895.2. L’Italia di Debora Crosato, Carlotta Salafia e Sofia Ceccarello finisce settima con 1886.1.