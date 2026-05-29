Tiro a segno
Tiro a segno, Jon-Hermann Hegg si impone nella carabina 3 posizioni a Monaco di Baviera
Si apre la penultima giornata di finali a Monaco di Baviera, in Germania, sede della tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile si impone il norvegese Jon-Hermann Hegg, mentre escono nelle qualificazioni tutti gli italiani in gara.
In finale vince il norvegese Jon-Hermann Hegg, che nel duello conclusivo supera il francese Lucas Bernard Denis Kryzs con lo score di 360.1 a 359.1, mentre completa il podio l’altro francese Dimitri Dutendas, terzo con 346.5, davanti all’elvetico Christoph Duerr, quarto a quota 336.0.
Si ferma in quinta posizione lo slovacco Patrik Jany, con 325.9, che precede lo statunitense Braden Wayne Peiser, sesto a quota 315.9. Settima piazza per il ceco Filip Nepejchal con 305.4, infine si classifica ottavo l’austriaco Alexander Schmirl a quota 303.0.
Eliminati nelle qualificazioni gli azzurri al via: il migliore è Edoardo Bonazzi, che si classifica 18° a quota 589/600 (35x), mentre chiudono poco più indietro Simon Weithaler, 32° con 588/600 (32x), e Riccardo Armiraglio, 35° a quota 588/600 (28x).