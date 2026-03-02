Tiro a segno, l’Italia resta fuori dalla finale nella pistola mista agli Europei da 10 metri. Oro all’Ungheria

Cala il sipario sulle specialità olimpiche agli Europei senior da 10 metri 2026 di tiro a segno, andati in scena a Yerevan, in Armenia: nella pistola mista l’Italia di Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini chiude 19ma nelle qualificazioni. In finale l’oro va all’Ungheria, davanti alla Turchia ed agli Atleti Individuali Neutrali.

In finale trionfa Ungheria 1 di Veronika Major ed Akos Karoly Nagy, che nel duello conclusivo superano Turchia 1 di Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec con lo score di 439.2 a 435.4. Medaglia di bronzo per Atleti Individuali Neutrali 2 di Liubov Yaskevich ed Ivan Kazak, esclusi prima dell’ultima serie a quota 412.8.

La prima coppia a lasciare la competizione è l’Austria di Sylvia Steiner e Richard Zechmeister, che chiudono al quarto posto con 349.4. Nelle qualificazioni esce l’unica coppia azzurra al via: l’Italia di Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini chiude 19ma con lo score di 569/600 (9x), con 277/300 per Toffalini ed un ottimo 292/300 per Maldini.