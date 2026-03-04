Tiro a segno e tiro a volo: date e criteri di qualificazione per le Finals di Coppa del Mondo a Roma

Mentre la stagione internazionale è già decollata, con gli Europei a 10m a Yerevan che hanno emesso i primi verdetti, il tiro a segno e il tiro a volo planetari si preparano a una seconda parte di 2026 davvero intenso.

Oltre al gran Mondiale (a Doha dal 1° al 15 novembre 2026), che metterà insieme entrambe le discipline in tutte le possibili specialità con in palio titoli e medaglie iridate, ma soprattutto i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, l’annata vedrà l’appuntamento di fine stagione con le Finals di Coppa del Mondo svolgersi in Italia, a Roma.

La federazione internazionale (ISSF) ha reso note le date della kermesse che si terrà negli impianti capitolini: dal 3 all’8 dicembre 2026. Ogni gara, individuale, vedrà parteciparvi solo 12 atleti o atlete che potranno lottare per la sfera di cristallo di ogni singolo contest qualificandosi con questi criteri:

1 – Quota che andrà al campione in carica delle Finals 2025 nella singola specialità: in pratica chi ha vinto l’anno scorso avrà il diritto di difendere il suo trofeo;

4 – I qualificati provenienti dalle singole vittorie ottenute nelle quattro tappe in programma per Coppa del Mondo 2026 sia di tiro a segno sia di tiro a volo;

2 – Gli atleti non qualificati con i criteri precedenti, ma che dispongono delle due migliori posizioni nel ranking relativo alla Coppa del Mondo 2026;

3 – I medagliati provenienti dai Mondiali 2026 di ogni singola specialità individuale;

2 – Le wild card che saranno a disposizione delle federazioni nazionali che ospitano l’evento, per ogni singolo contest: UITS per il tiro a segno, FITAV per il tiro a volo.