Squash
Squash, Italia rimontata e battuta dalla Svezia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione
Battuta d’arresto per l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: nella seconda giornata della Pool B le azzurre vengono rimontate e battute dalla Svezia, che si impone per 1-2, mentre l’Irlanda liquida la Slovenia per 3-0.
Azzurre in vantaggio nella sfida tra le numero 1, con Cristina Tartarone che liquida Malin Frank per 3-0 (11-2 11-7 11-4) in 20 minuti, ma la Svezia pareggia al termine del match tra le numero 2, nel quale Monica Menegozzi cede a Lovisa Ronge per 1-3 (8-11 7-11 11-9 7-11) in 36 minuti, infine le svedesi si impongono nel decisivo incontro tra le numero 3, in cui Beatrice Filippi lascia strada ad Isabella Wreber per 0-3 (4-11 5-11 2-11) in 18 minuti.
In classifica l’Irlanda resta a punteggio pieno a quota 4, mentre la Svezia aggancia l’Italia al secondo posto con 2 punti, infine la Slovenia resta ferma a 0. Domani le azzurre affronteranno le irlandesi, mentre le svedesi sfideranno le slovene: verrà definita la graduatoria finale, che determinerà il percorso nella seconda fase.
EUROPEI A SQUADRE 2A DIVISIONE FEMMINILE SQUASH 2026
Italia-Svezia 1-2
Cristina Tartarone– Malin Frank 3-0 (11-2 11-7 11-4)
Monica Menegozzi-Lovisa Ronge 1-3 (8-11 7-11 11-9 7-11)
Beatrice Filippi-Isabella Wreber 0-3 (4-11 5-11 2-11)
Classifica
1 Irlanda 4
2 Italia 2
2 Svezia 2
4 Slovenia 0