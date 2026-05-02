Squash
Squash, l’Inghilterra trionfa agli Europei a squadre di Prima Divisione sia tra gli uomini che tra le donne
Cala il sipario sugli Europei a squadre di Prima e Seconda Divisione 2026 di squash, andati in scena ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: nella massima serie entrambi i titoli continentali vanno all’Inghilterra, che si impone sia tra gli uomini che tra le donne.
Nel torneo maschile l’Inghilterra supera, in una finale tiratissima, la Svizzera, che cede per 3-1 dopo essere stata ad un game dal successo, mentre il bronzo va alla Francia, che regola la Germania con un nettissimo 4-0. Nel torneo femminile, invece, netta affermazione dell’Inghilterra in finale sulla Francia, sconfitta per 3-0, mentre sale sul gradino più basso del podio il Belgio, che regola la Scozia per 3-0.
Per quanto concerne l’Italia femminile, in Seconda Divisione le azzurre chiudono al sesto posto, l’ultimo utile per centrare la permanenza nella categoria per la rassegna del 2027, quando anche l’Italia maschile disputerà la serie cadetta, dopo la promozione dalla Terza Divisione centrata quest’anno.
EUROPEI A SQUADRE 1A DIVISIONE SQUASH 2026
Torneo maschile
Finale 1° posto
Inghilterra-Svizzera 3-1
Finale 3° posto
Francia-Germania 4-0
Torneo femminile
Finale 1° posto
Inghilterra-Francia 3-0
Finale 3° posto
Belgio-Scozia 3-0
CLASSIFICHE FINALI
Prima Divisione maschile
1 Inghilterra
2 Svizzera
3 Francia
4 Germania
5 Galles
6 Cechia
7 Spagna
8 Scozia
9 Paesi Bassi
10 Ungheria
11 Belgio retrocesso in Seconda Divisione
12 Polonia retrocessa in Seconda Divisione
Seconda Divisione maschile
1 Irlanda promossa in Prima Divisione
2 Israele promosso in Prima Divisione
3 Svezia
4 Austria
5 Portogallo
6 Danimarca
7 Norvegia retrocessa in Terza Divisione
8 Slovacchia retrocessa in Terza Divisione
Prima Divisione femminile
1 Inghilterra
2 Francia
3 Belgio
4 Scozia
5 Svizzera
6 Spagna
7 Galles
8 Paesi Bassi
9 Germania
10 Cechia
11 Ucraina retrocessa in Seconda Divisione
12 Polonia retrocessa in Seconda Divisione
Seconda divisione femminile
1 Irlanda promossa in Prima Divisione
2 Ungheria promossa in Prima Divisione
3 Portogallo
4 Svezia
5 Finlandia
6 Italia
7 Romania retrocessa in Terza Divisione
8 Slovenia retrocessa in Terza Divisione