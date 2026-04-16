Squash
Squash, l’Italia liquida anche la Slovenia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e vince la Pool A
Prosegue nel migliore dei modi il percorso dell’Italia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, dove va alla ricerca della promozione in Cadetteria: nell’ultimo match della Pool A gli azzurri regolano anche la Slovenia per 4-0.
Nella sfida tra i numeri 1 Nicolas Serna regola Luka Kustec per 3-0 (11-5 12-10 11-5) in mezz’ora di gioco, mentre la partita tra i numeri 2 va ad Omar Zaki, che piega la resistenza di Martin Mosnik con il punteggio di 3-2 (11-3 13-15 11-1 10-12 11-4) in ben 41 minuti di battaglia sportiva.
In discesa per gli azzurri la seconda parte del tie: il match tra i numeri 4 premia Simone De Bartolomeo, che supera Gal Ravnikar con lo score di 3-0 (11-3 11-9 11-4) in 21 minuti, infine nell’incontro tra i numeri 3 Lorenzo Staurengo batte Žan Bombek per 3-0 (11-4 11-4 11-4) in 20 minuti di gioco.
L’Italia vola così a quota quattro punti in classifica e conquista il primo posto nella Pool A: inizierà ora il percorso ad eliminazione diretta che metterà in palio la promozione in Seconda Divisione. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.30, gli azzurri sfideranno nei quarti di finale la Croazia, seconda nella Pool B.
EUROPEI A SQUADRE TERZA DIVISIONE SQUASH 2026
Italia-Slovenia 4-0
Nicolas Serna-Luka Kustec 3-0 (11-5 12-10 11-5)
Omar Zaki-Martin Mosnik 3-2 (11-3 13-15 11-1 10-12 11-4)
Simone De Bartolomeo-Gal Ravnikar 3-0 (11-3 11-9 11-4)
Lorenzo Staurengo-Žan Bombek 3-0 (11-4 11-4 11-4)