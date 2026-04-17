Squash
Squash, l’Italia batte il Lussemburgo agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e centra la promozione!
Agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, l’Italia centra l’obiettivo della promozione e dal 2027 tornerà a giocare nella serie cadetta: in semifinale gli azzurri riescono a spuntarla contro il Lussemburgo padrone di casa, sconfitto con il punteggio di 3-1, e risalgono in Seconda Divisione.
Nella partita tra i numeri 1 Nicolas Serna piega la resistenza di Amir Samimi, battuto con il punteggio di 3-1 (11-6 8-11 14-12 11-6) in 51 minuti, mentre il match tra i numeri 2 vede Omar Zaki essere sconfitto da Mark Radley per 0-3 (9-11 7-11 3-11) in 31 minuti di gioco.
Nell’incontro tra i numeri 3 Lorenzo Staurengo regola Daniel Hutchines 3-1 (11-4 11-8 2-11 11-5) in 28 minuti, infine nella sfida tra i numeri 4 Jacopo Luciano Rossi rimonta Kyllian Hebbelinck, superato con lo score di 3-1 (7-11 11-3 11-6 11-4) dopo 32 minuti.
L’Italia approda in finale e, con la promozione in Seconda Divisione già in tasca, domani nell’ultimo atto della competizione sfiderà l’Ucraina, l’altra squadra capace di compiere il salto di categoria assieme agli azzurri: la sfida per il primo posto inizierà alle ore 14.00.
EUROPEI A SQUADRE 3A DIVISIONE MASCHILE SQUASH 2026
Semifinali
Italia-Lussemburgo 3-1
Nicolas Serna-Amir Samimi 3-1 (11-6 8-11 14-12 11-6)
Omar Zaki-Mark Radley 0-3 (9-11 7-11 3-11)
Lorenzo Staurengo-Daniel Hutchines 3-1 (11-4 11-8 2-11 11-5)
Jacopo Luciano Rossi-Kyllian Hebbelinck 3-1 (7-11 11-3 11-6 11-4)