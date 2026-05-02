Squash
Squash, l’Italia cede alla Finlandia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione e finisce sesta
Chiude con una sconfitta l’Italia agli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, andati in scena ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: nella Pool dal 5° all’8° posto le azzurre cedono per 1-2 alla Finlandia e chiudono al sesto posto, l’ultimo utile per mantenere la categoria nella rassegna del 2027.
Nel match tra le numero 2 Monica Menegozzi cede ai vantaggi del quinto game a Meeri Särkkä, che la spunta con lo score di 2-3 (11-8 9-11 11-9 9-11 10-12) in 51 minuti, ma nella sfida tra le numero 1 Cristina Tartarone pareggia i conti liquidando Riina Koskinen per 3-0 (11-5 11-8 11-5), infine nell’incontro tra le numero 3 Beatrice Filippi viene sconfitta al parziale decisivo da Jane Kotila, che la spunta per 2-3 (4-11 5-11 11-5 11-4 3-11).
Nell’altra sfida del girone la Romania piega la Slovenia per 2-1, ma entrambe le squadre già ieri erano retrocesse in Terza Divisione. La Finlandia chiude quinta davanti all’Italia, sesta, mentre le romene finiscono al settimo posto davanti alle slovene, ottave.
EUROPEI A SQUADRE 2A DIVISIONE FEMMINILE SQUASH 2026
Italia-Finlandia 1-2
Monica Menegozzi-Meeri Särkkä 2-3 (11-8 9-11 11-9 9-11 10-12)
Cristina Tartarone-Riina Koskinen 3-0 (11-5 11-8 11-5)
Beatrice Filippi-Jane Kotila 2-3 (4-11 5-11 11-5 11-4 3-11)
Classifica finale Gruppo 5°-8° posto
5 Finlandia 6
6 Italia 4
7 Romania 2
8 Slovenia 0