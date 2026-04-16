Squash
Squash, l’Italia piega la Croazia agli Europei maschili a squadre e si giocherà la promozione col Lussemburgo
L’Italia, testa di serie numero 1 agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, è ad un passo dalla promozione: nei quarti di finale gli azzurri soffrono ma piegano la Croazia, numero 7 del seeding, per 3-1 e domani si giocheranno il pass per la Seconda Divisione contro il Lussemburgo padrone di casa, numero 4 del tabellone.
Nella sfida tra i numeri 1 Nicolas Serna rimonta Martin Kegel, sconfitto per 3-1 (3-11 11-8 11-6 11-3) in 42 minuti, mentre la partita tra i numeri 2 vede Omar Zaki cedere nettamente ad Ivan Krznaric, che si impone con il punteggio di 0-3 (8-11 3-11 6-11) in soli 26 minuti di gioco.
Sofferenza per gli azzurri anche nella seconda parte del tie: risolutivo il match tra i numeri 4, con Jacopo Luciano Rossi che vince in rimonta con Fabijan Đuran, battuto con lo score di 3-2 (11-6 7-11 8-11 11-3 11-6) dopo 49 minuti di aspra battaglia sportiva, infine nell’incontro tra i numeri 3 Lorenzo Staurengo piega Pablo Roko Medija per 3-1 (11-2 9-11 11-2 11-2) in 31 minuti.
L’Italia approda così in semifinale e si appresta a disputare il match che metterà in palio la promozione in Seconda Divisione: domani nel penultimo atto gli azzurri sfideranno il Lussemburgo per tentare l’immediato ritorno in Cadetteria dopo la retrocessione dello scorso anno.
EUROPEI A SQUADRE 3A DIVISIONE MASCHILE SQUASH 2026
Quarti di finale
Italia-Croazia 3-1
Nicolas Serna-Martin Kegel 3-1 (3-11 11-8 11-6 11-3)
Omar Zaki-Ivan Krznaric 0-3 (8-11 3-11 6-11)
Jacopo Luciano Rossi-Fabijan Đuran 3-2 (11-6 7-11 8-11 11-3 11-6)
Lorenzo Staurengo-Pablo Roko Medija 3-1 (11-2 9-11 11-2 11-2)