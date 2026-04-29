Squash
Squash, l’Italia vince contro la Slovenia all’esordio negli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione
Gli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, iniziati ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, si aprono con il successo dell’Italia, che nella Pool B liquida la Slovenia per 3-0, mentre nell’altro incontro l’Irlanda piega la Svezia per 2-1.
La sfida tra le numero 1 Cristina Tartarone regola Pika Rupar per 3-0 (11-3 11-4 11-5) in 21 minuti, mentre nel match tra le numero 2 Monica Menegozzi liquida Sara Kavtičnik per 3-0 (11-3 11-5 11-2) in 17 minuti, infine nell’incontro tra le numero 3 Beatrice Filippi supera Manca Demšar per 3-0 (11-4 11-4 11-1) in 13 minuti.
In classifica Italia ed Irlanda guidano con 2 punti, mentre Svezia e Slovenia restano ferme a quota 0. Nel tardo pomeriggio di oggi le azzurre affronteranno le svedesi, mentre le irlandesi sfideranno le slovene, e potrebbero dunque essere emessi già i primi verdetti.
EUROPEI A SQUADRE 2A DIVISIONE FEMMINILE SQUASH 2026
Italia-Slovenia 3-0
Cristina Tartarone-Pika Rupar 3-0 (11-3 11-4 11-5)
Monica Menegozzi-Sara Kavtičnik 3-0 (11-3 11-5 11-2)
Beatrice Filippi-Manca Demšar 3-0 (11-4 11-4 11-1)
Classifica
1 Italia 2
2 Irlanda 2
3 Svezia 0
4 Slovenia 0