Squash
Squash, l’Italia cede in finale all’Ucraina agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione
Gli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, andati in scena a Kockelscheuer, in Lussemburgo, si chiudono col secondo posto dell’Italia, che dopo aver centrato l’obiettivo della promozione nella serie cadetta, in finale cede all’Ucraina, salita in Seconda Divisione assieme agli azzurri, che nell’ultimo atto della competizione si impone per 3-1.
Nella partita tra i numeri 1 Nicolas Serna cede nettamente a Dmytro Scherbakov per 0-3 (1-11 6-11 6-11) in 50 minuti, mentre nell’incontro tra i numeri 3 Lorenzo Staurengo riequilibra la contesa superando Nikita Panov per 3-1 (11-2 11-9 5-11 11-6) in 38 minuti.
Nella sfida tra i numeri 4 Jacopo Luciano Rossi viene superato da Maksym Tokar per 2-3 (11-7 7-11 8-11 11-4 9-11) dopo 56 minuti, infine si chiude anzitempo il match tra i numeri 2, in cui Omar Zaki cede i primi due parziali a Valerii Fedoruk, che consegna la vittoria all’Ucraina per 0-2 (5-11 1-11) in 23 minuti di gioco.
EUROPEI A SQUADRE 3A DIVISIONE MASCHILE SQUASH 2026
Finale
Italia-Ucraina 1-3
Nicolas Serna-Dmytro Scherbakov 0-3 (1-11 6-11 6-11)
Lorenzo Staurengo-Nikita Panov 3-1 (11-2 11-9 5-11 11-6)
Jacopo Luciano Rossi-Maksym Tokar 2-3 (11-7 7-11 8-11 11-4 9-11)
Omar Zaki– Valerii Fedoruk 0-2 (5-11 1-11)