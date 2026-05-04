Squash, l’Italia femminile centra la permanenza in Seconda Divisione agli Europei a squadre

L’Italia femminile ha ottenuto la permanenza in Seconda Divisione agli Europei a squadre di squash, andati in scena ad Amsterdam, nei Paesi Bassi: le azzurre si sono classificate al sesto posto, l’ultimo utile per evitare la retrocessione in Terza Divisione.

Le quattro azzurre scese in campo, ovvero Beatrice Filippi (G.S. Argentario A.S.D. Trento), Monica Menegozzi (A.S.D. Bologna Squash Center 1976), Ludovica Salerno (A.S.D. Squash Scorpion Rende) e Cristina Tartarone (A.S.D. Squash Scorpion Rende), hanno peggiorato il risultato dello scorso anno, quando chiusero terze.

Va sottolineata la prestazione di Cristina Tartarone, che ha vinto tutti i propri match, ma soltanto contro Slovenia e Romania le altre azzurre sono riuscite a dare continuità a quanto realizzato dalla compagna, mentre nei tie contro Svezia, Irlanda e Finlandia sono poi arrivate tre sconfitte per 1-2.

L’Italia dunque mantiene la categoria, ma sarà necessario uno step ulteriore per centrare la salvezza anche il prossimo anno, provando magari a cercare il salto in Prima Divisione, che darebbe ulteriore lustro al movimento azzurro in ambito continentale.