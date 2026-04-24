ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 24 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo
Oggi, venerdì 24 aprile, per i Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, inizierà il secondo turno del singolare maschile, si concluderà il secondo turno del singolare femminile, e proseguirà il primo turno del doppio femminile.
Nei primi incontri del secondo turno maschile ci sarà spazio per due azzurri: alle 11.00 esordio per Lorenzo Musetti, che sarà opposto al polacco Hubert Hurkacz, mentre non prima delle 16.00 toccherà a Jannik Sinner contro il francese Benjamin Bonzi. Nelle ultime sfide del secondo turno femminile tornerà in campo Tyra Caterina Grant, che nel terzo match dalle 11.00 sarà opposta alla romena Sorana Cirstea.
La giornata odierna dei Mutua Madrid Open sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD (per la WTA), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX (per la WTA), Sky Go, NOW, Tennis TV (per l’ATP), infine la diretta live testuale dei match degli azzurri sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO MUTUA MADRID OPEN 2026
Venerdì 24 aprile
Manolo Santana Stadium
Dalle 11:00
Qinwen Zheng-Sofia Kenin
Elena-Gabriela Ruse-Elena Rybakina
Non prima delle 16:00
Jannik Sinner-Benjamin Bonzi
Non prima delle 20:00
Rafael Jodar-Alex de Minaur
Non prima delle 21:00
Jessica Pegula-Katie Boulter
Arantxa Sanchez Stadium
Dalle 11:00
Hubert Hurkacz-Lorenzo Musetti
Ben Shelton-Dino Prizmic
Non prima delle 15:00
Leolia Jeanjean-Coco Gauff
Non prima delle 19:00
Caty McNally-Victoria Mboko
Joao Fonseca-Marin Cilic
Stadium 3
Dalle 11:00
Madison Keys-Shuai Zhang
Zeynep Sonmez-Cristina Bucsa
Arthur Fils-Ignacio Buse
Andrey Rublev-Vit Kopriva
Thiago Agustin Tirante-Tommy Paul
Court 4
Dalle 11:00
Emilio Nava-Valentin Vacherot
Jiri Lehecka-Alejandro Tabilo
Non prima delle 15:00
Sebastian Ofner-Tomas Martin Etcheverry
Cameron Norrie-Tomas Machac
Court 5
Dalle 11:00
Karolina Pliskova-Maria Sakkari
Non prima delle 12:30
Elise Mertens-Alexandra Eala
Non prima delle 14:00
Anastasia Detiuc/Katarzyna Piter-Mirra Andreeva/Diana Shnaider
Sara Errani/Jasmine Paolini-Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya
Kamilla Rakhimova/Anna Siskova-Aleksandra Krunic/Kristina Mladenovic
Court 6
Dalle 11:00
Jan-Lennard Struff-Alex Michelsen
Dusan Lajovic-Arthur Rinderknech
Simona Waltert-Jelena Ostapenko
Yulia Putintseva-Marta Kostyuk
Court 7
Dalle 11:00
Tallon Griekspoor-Damir Dzumhur
Elmer Moller-Gabriel Diallo
Linda Noskova-Emiliana Arango
Clara Tauson-Katerina Siniakova
Court 8
Dalle 11.00
Magdalena Frech-Solana Sierra
Janice Tjen-Liudmila Samsonova
Sorana Cirstea-Tyra Caterina Grant
Alexandra Panova/Zhaoxuan Yang-Ellen Perez/Demi Schuurs
PROGRAMMA MUTUA MADRID OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD (64, per la WTA), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211).
Diretta streaming: SuperTenniX (per la WTA), Sky Go, NOW, Tennis TV (per l’ATP).
Diretta Live testuale: OA Sport (per gli italiani).