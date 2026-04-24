ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 24 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo

Oggi, venerdì 24 aprile, per i Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, inizierà il secondo turno del singolare maschile, si concluderà il secondo turno del singolare femminile, e proseguirà il primo turno del doppio femminile.

Nei primi incontri del secondo turno maschile ci sarà spazio per due azzurri: alle 11.00 esordio per Lorenzo Musetti, che sarà opposto al polacco Hubert Hurkacz, mentre non prima delle 16.00 toccherà a Jannik Sinner contro il francese Benjamin Bonzi. Nelle ultime sfide del secondo turno femminile tornerà in campo Tyra Caterina Grant, che nel terzo match dalle 11.00 sarà opposta alla romena Sorana Cirstea.

La giornata odierna dei Mutua Madrid Open sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD (per la WTA), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX (per la WTA), Sky Go, NOW, Tennis TV (per l’ATP), infine la diretta live testuale dei match degli azzurri sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO MUTUA MADRID OPEN 2026

Venerdì 24 aprile

Manolo Santana Stadium

Dalle 11:00

Qinwen Zheng-Sofia Kenin

Elena-Gabriela Ruse-Elena Rybakina

Non prima delle 16:00

Jannik Sinner-Benjamin Bonzi

Non prima delle 20:00

Rafael Jodar-Alex de Minaur

Non prima delle 21:00

Jessica Pegula-Katie Boulter

Arantxa Sanchez Stadium

Dalle 11:00

Hubert Hurkacz-Lorenzo Musetti

Ben Shelton-Dino Prizmic

Non prima delle 15:00

Leolia Jeanjean-Coco Gauff

Non prima delle 19:00

Caty McNally-Victoria Mboko

Joao Fonseca-Marin Cilic

Stadium 3

Dalle 11:00

Madison Keys-Shuai Zhang

Zeynep Sonmez-Cristina Bucsa

Arthur Fils-Ignacio Buse

Andrey Rublev-Vit Kopriva

Thiago Agustin Tirante-Tommy Paul

Court 4

Dalle 11:00

Emilio Nava-Valentin Vacherot

Jiri Lehecka-Alejandro Tabilo

Non prima delle 15:00

Sebastian Ofner-Tomas Martin Etcheverry

Cameron Norrie-Tomas Machac

Court 5

Dalle 11:00

Karolina Pliskova-Maria Sakkari

Non prima delle 12:30

Elise Mertens-Alexandra Eala

Non prima delle 14:00

Anastasia Detiuc/Katarzyna Piter-Mirra Andreeva/Diana Shnaider

Sara Errani/Jasmine Paolini-Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya

Kamilla Rakhimova/Anna Siskova-Aleksandra Krunic/Kristina Mladenovic

Court 6

Dalle 11:00

Jan-Lennard Struff-Alex Michelsen

Dusan Lajovic-Arthur Rinderknech

Simona Waltert-Jelena Ostapenko

Yulia Putintseva-Marta Kostyuk

Court 7

Dalle 11:00

Tallon Griekspoor-Damir Dzumhur

Elmer Moller-Gabriel Diallo

Linda Noskova-Emiliana Arango

Clara Tauson-Katerina Siniakova

Court 8

Dalle 11.00

Magdalena Frech-Solana Sierra

Janice Tjen-Liudmila Samsonova

Sorana Cirstea-Tyra Caterina Grant

Alexandra Panova/Zhaoxuan Yang-Ellen Perez/Demi Schuurs

PROGRAMMA MUTUA MADRID OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD (64, per la WTA), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: SuperTenniX (per la WTA), Sky Go, NOW, Tennis TV (per l’ATP).

Diretta Live testuale: OA Sport (per gli italiani).