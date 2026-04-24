LIVE Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: esame contro la veterana rumena

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Tyra Caterina Grant e la romena Sorana Cirstea, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid.

L’astro nascente del tennis femminile azzurro, numero 262 del mondo, proverà a compiere un’impresa contro la veterana di Bucarest, testa di serie numero 25 del torneo madrileno e attuale numero 26 del ranking WTA. Sarà una sfida caratterizzata da una differenza di età di ben diciotto anni tra le due giocatrici: Grant classe 2008, mentre Cirstea che ha spento trentasei candeline poco più di due settimane fa.

Il percorso dell’azzurra a Madrid, sino ad ora, è stato assolutamente positivo, con le due vittorie nelle qualificazioni sulla slovena Veronika Erjavec e sull’ungherese Panna Udvardy. Nel primo turno del main draw, invece, è arrivato un successo netto, con la francese Elsa Jacquemot, numero 62 del mondo, sconfitta con il punteggio di 6-1, 6-2. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici, nel match sarà l’esordio della classe ’90 romena nella sua ultima apparizione della capitale spagnola, con il ritiro annunciato al termine della stagione.

Questa partita sarà il terzo match della giornata di venerdì 24 aprile sul campo 8. Il programma sarà aperto alle ore 11.00 dalla sfida tra la polacca Magdalena Frech e l’argentina Solana Sierra, a seguire toccherà all’indonesiana Janice Tjen e alla russa Liudmila Samsonova. Successivamente andrà in scena l’incontro tra l’azzurra, nativa di Roma, e Cirstea.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurra Tyra Caterina Grant e la romena Sorana Cirstea, valida per il secondo turno dell’WTA 1000 di Madrid 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!