Atletica oggi in tv, World Continental Tour Nairobi 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 24 aprile va in scena il Kip Keino Classic Grand Prix, seconda tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto). Dopo l’apertura disputata a Melbourne qualche settimana fa, si entra nel vivo della stagione con l‘appuntamento di Nairobi: sarà la capitale del Kenya a ospitare questo meeting di grande tradizionale, che si preannuncia altamente spettacolare e che promette molte scintille visti i talenti che saranno della partita.

Sono infatti stati annunciati i due volti simboli del Paese: Ferdinand Omanyala (attesissimo sui 100 metri dopo aver già corso in 9.98 ad Addis Abeba) e Emmanuel Wanyonyi (Campione Olimpico di Parigi 2024 e Campione del Mondo in carica). Nel lancio del martello saranno presenti i due detentori del titolo iridato, ovvero i canadesi Ethan Katzberg e Camryn Rogers, mentre sui 200 metri femminili vedremo all’opera la statunitense Gabby Thomas (Campionessa Olimpica nella capitale francese).

Non saranno in gara atletica italiani in occasione di questo appuntamento internazionale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Kip Keino Classic Grand Prix, seconda tappa del World Continental Tour (livello gold). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.00; garantita la diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 17.00. Gli orari sono italiani (in Kenya sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MEETING NAIROBI OGGI

Venerdì 24 aprile

14.45 Lancio del martello (maschile)

15.35 400 ostacoli (maschile)

16.09 3000 siepi (femminile)

16.38 5000 metri (maschile)

17.04 400 ostacoli (femminile)

17.10 Lancio del martello (maschile)

17.14 1500 metri (maschile)

17.22 Salto in lungo (femminile)

17.28 100 metri (femminile)

17.35 3000 siepi (maschile)

17.52 200 metri (maschile)

17.59 800 metri (femminile)

18.09 400 metri (maschile)

18.17 1500 metri (femminile)

18.29 800 metri (maschile)

18.40 400 metri (femminile)

18.52 100 metri (maschile)

PROGRAMMA MEETING NAIROBI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 17.00, per gli abbonati.