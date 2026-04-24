LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: quali valori tra Aprilia e Ducati? Si parte alle 10.45

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Su tradizionale tracciato dell’Andalusia, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione.

Si torna a competere dopo una lunga pausa, primo round nel Vecchio Continente. L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà anche sul tortuoso tracciato iberico, dove conta tantissimo avere tanta velocità in percorrenza di curva.

A Noale, finora, hanno messo in mostra il miglior pacchetto e i piloti si sono dimostrati all’altezza della situazione. Martin sta trovando la propria continuità di rendimento, mentre il romagnolo è in serie nelle gare domenicali dal cinque round iridati, tenuto conto anche della chiusura del 2025.

Ci si aspetta una reazione della Ducati, ma sono da valutare i problemi tecnici legati alla GP26. Una moto difficile da mettere a punto quella realizzata a Borgo Panigale, che specialmente in frenata e in inserimento di curva fatica a essere compresa. Marc Marquez e Francesco Bagnaia si augurano di avere risposte positive in questo senso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà a girare nelle prove libere 1 a partire dalle 10:45, mentre le pre-qualifiche che definiranno chi sarà in Q1 e in Q2 scatterà dalle 15:00. Buon divertimento!