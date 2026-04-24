LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il cammino per sfatare il tabù spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00)

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e il francese Benjamin Bonzi, valido per il secondo turno dell’ATP di Madrid, secondo Masters 1000 sulla terra battuta dopo quello di Montecarlo, vinto proprio dal nostro fenomeno italiano.

L’italiano ha deciso, nonostante il dubbio di molti, di giocare il torneo spagnolo correndo il rischio di arrivare troppo scarico al grandissimo evento parigino del Rolland Garros, secondo Slam della stagione. Vagnozzi, coach di Jannik, ha rassicurato tutti dicendo che il serbatoio fisico e mentale dell’azzurro è pieno, ed è pronto ad affrontare Madrid, Roma e Parigi senza problemi.

Per quanto riguarda Bonzi, il tennista transalpino ha raggiunto il secondo turno dell’ATP di Madrid dopo aver battuto per 2-1 il connazionale Titouan Droguet e adesso affronterà Sinner per la quarta volta in carriera dopo aver perso i primi tre incontri, di cui uno, per ora l’unico, sulla terra battuta, al Rolland Garros del 2020, con l’azzurro che vinse 3-0.

Il match tra Sinner e Bonzi sarà il terzo allo Stadio Manolo Santana, nonché il primo dalle 16.00. Il programma inizierà alle 11.00 con i due match di singolare femminile tra la cinese Zheng che sfiderà la statunitense Kenin e la rumena Ruse che, invece, affronterà la kazaka Rybakina. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!